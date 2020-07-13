Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает 13 июля belta.by

Лукашенко рассказал, благодаря чему Белоруссия победила коронавирус © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку, и пообещал им всяческую поддержку властей.

«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся…», — пошутил политик.

Ранее Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и советовал лечиться работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.