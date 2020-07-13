Он посетил источник «Голубая криница» в Могилевской области, который является гидрологическим памятником природы республиканского значения. Белорусский лидер пообщался с местными жителями, которые торгуют медом, сыром, изделиями народных промыслов.
Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку, и пообещал им всяческую поддержку властей.
«Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся…», — пошутил политик.
Ранее Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и советовал лечиться работой на тракторе и походом в баню, «травить» инфекцию водкой и есть больше сливочного масла.