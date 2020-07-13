Руководитель Херсонской ОГА Юрий Гусев считает невысокой угрозу якобы возможного вторжения России со стороны Крыма, однако обратился в Совбез с предложением провести заседание по усилению комплекса мероприятий на юге Украины. Об этом 13 июля он рассказал в интервью LB.ua

«Я обратился к аппарату Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины по усилению возможностей Вооруженных сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание на севере Крыма из-за отсутствия днепровской воды», — отметил Гусев.

Кругом враги: командующий ВСУ рассказал об опасениях относительно вторжения России на Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, он сообщил, что на осень запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.