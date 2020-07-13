«Я обратился к аппарату Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины по усилению возможностей Вооруженных сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание на севере Крыма из-за отсутствия днепровской воды», — отметил Гусев.
Также он добавил, что находится в постоянном контакте с Минобороны, Генштабом, оперативным командованием «Юг».
Кроме того, он сообщил, что на осень запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.