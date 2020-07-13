«Только руководство "Слуг народа" высказалось за поддержку русского языка на Украине. Господин Корниенко на согласительном совете попросил поставить этот вопрос в повестку дня Рады. Речь о скандальном законопроекте 2362, который направлен на продолжение обучения на русском в школах, которое должно было закончиться уже в сентябре 2020 года», — написала на своей странице в Facebook депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская.
Парламентарий от «Европейской солидарности» Андрей Парубий в Facebook добавил, что этот законопроект хотят рассмотреть в четверг, 16 июля, в день 30-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.