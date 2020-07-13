Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил внести в повестку дня заседания Рады законопроект, который направлен на продолжение обучения на русском языке в школах до 2023 года. Трансляцию заседания 13 июля вел телеканал «Рада»

«Только руководство "Слуг народа" высказалось за поддержку русского языка на Украине. Господин Корниенко на согласительном совете попросил поставить этот вопрос в повестку дня Рады. Речь о скандальном законопроекте 2362, который направлен на продолжение обучения на русском в школах, которое должно было закончиться уже в сентябре 2020 года», — написала на своей странице в Facebook депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская.

Парламентарий от «Европейской солидарности» Андрей Парубий в Facebook добавил, что этот законопроект хотят рассмотреть в четверг, 16 июля, в день 30-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.