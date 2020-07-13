По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране, «мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно».
«Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом», — отметил Кулеба.
Для включения в этот список число заболевших коронавирусом на 100 тыс. человек на Украине должно быть равным или меньше 16. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, на Украине — 62,4.