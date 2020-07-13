Европейский союз 14 июля пересмотрит «зеленый» список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС, и Украина пока в него не попадет. Об этом 13 июля в интервью «Сегодня» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Венгрия запретит въезд в страну украинцам из-за второй волны COVID-19 © CC0, Pixabay

«Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом», — отметил Кулеба.

Для включения в этот список число заболевших коронавирусом на 100 тыс. человек на Украине должно быть равным или меньше 16. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, на Украине — 62,4.