Актер Даниил Белых, играющий в сериале отца Евгении, обнародовал кадр со съемок 7-го сезона «Сватов». Публикацию на днях он сделал в Instagram

Съемок не будет. Добронравов рассказал о звонке в Киев, который решил судьбу «Сватов» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

На фото запечатлены Даниил Белых, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Александр Феклистов и Инна Королева.

«За кадром «СВАТОВ» большой дружный коллектив. Работать в таком режиме — радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал, — всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху, и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно ещё поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания», — подписал Белых снимок.