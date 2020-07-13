Съемки заключительного сезона сериала были приостановлены, в том числе и по причине пандемии. В заключительном, 8-м сезоне, Евгения должна выйти замуж.
На фото запечатлены Даниил Белых, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Александр Феклистов и Инна Королева.
«За кадром «СВАТОВ» большой дружный коллектив. Работать в таком режиме — радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал, — всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху, и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно ещё поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания», — подписал Белых снимок.
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«Повзрослели наши дети» 👶 За кадром «СВАТОВ» большой дружный коллектив. Работать в таком режиме-радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал,гримировал,светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал- всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему:) Уверен, мы обязательно ещё поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания ❤️ @korolevainna Правда же? #сваты #сваты123456789 #даниилбелых #мывсеждем