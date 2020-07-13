Он отметил, что на этой неделе будет отмечаться 30-летие принятия парламентом Декларации о государственном суверенитете.
«У нас будет около 150 народных депутатов первого созыва, которые примут участие в торжественном заседании», — сказал Разумков.
Он отметил, что на этой неделе будет отмечаться 30-летие принятия парламентом Декларации о государственном суверенитете.
«У нас будет около 150 народных депутатов первого созыва, которые примут участие в торжественном заседании», — сказал Разумков.
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