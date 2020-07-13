Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что 16 июля в торжественном заседании Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете примут участие около 150 депутатов первого созыва. Об этом 13 июля он сообщил на заседании Согласительного совета парламента

Он отметил, что на этой неделе будет отмечаться 30-летие принятия парламентом Декларации о государственном суверенитете.

«У нас будет около 150 народных депутатов первого созыва, которые примут участие в торжественном заседании», — сказал Разумков.