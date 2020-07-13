Посол Украины в США Владимир Ельченко пригласил в дипломатическое представительство мальчика Захара Лискового и его отца Сергея, чтобы вручить подарки от госпредприятия «Антонов» за обнаруженную в энциклопедии ошибку - украинский самолет «Мрия» был назван российским. Об этом 13 июля сообщает «КП в Украине»

«Помните Захара Лискового, украинского мальчика из США, который исправил ошибку в энциклопедии, указав в своем видеоблоге, что Ан-225 «Мрия» является именно украинским, а не российским самолетом? Пока в этом году наша «Мрия» путешествовала по миру, доставляя в различные страны, в том числе и на американский континент, важнейшее медицинское оборудование для противодействия пандемии коронавируса, команда «Антонова» передала подарки для Захара», — сказано в публикации.

Захар — мальчик, который в 2018 году обратил внимание на информацию в детской британской энциклопедии 1000+Science Facts. Сам он проживает в США вместе с семьей.