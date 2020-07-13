«У меня COVID-19. Пишу это сообщение, чтобы все поняли, что: коронавирус рядом и носить маски + мыть тщательно руки крайне необходимо и дальше; нужно обязательно тестироваться при малейшем ухудшении состояния здоровья, очень внимательно следить за своим состоянием под наблюдением врача, когда заболели (и не только когда больны COVID-19)», — написала Микольская.
Она рассказала, что все началось как обычное ОРВИ с невысокой температурой. Сейчас она и ее семья находятся на самоизоляции под дистанционным контролем врача. Также Микольская отметила, что чувствует себя как при выздоровлении после ОРВИ, у нее небольшой бронхит.