Депутаты партии «Слуга народа» получили файлы с основными тезисами к годовщине создания монобольшинства, где как главные достижения отмечаются борьба с пандемией коронавируса и коррупцией. Об этом 13 июля рассказал источник LB.ua

«В документе сказано, что монобольшинство "Слуги народа" войдет в историю тем, что на ее долю выпали самые большие испытания в истории независимой Украины. Также отмечаются темпы работы и самоотверженность депутатов, и количество принятых законов», — говорится в сообщении.

Депутат от «Слуги народа» развеял слухи о роспуске Рады © пресс-служба президента Украины

Кроме того отмечается, что Рада 2020 года «несколько потеряла темп работы над законопроектами».

«Во-первых, потому что от "турборежима" мы перешли к проектам системных изменений, работа над которыми более тщательная и долгая. Во-вторых, оппоненты решили устроить цирк с поправками… Однако "Слуга народа" создала механизм противодействия "поправочному спаму". В-третьих, тормозным фактором стал коронавирус… По этим причинам многое запланированное на 2020 год еще не реализовано», — говорится в документе.