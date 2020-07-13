Во время голосования за программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня президентская фракция дала всего лишь 176 голосов.
Кроме того, по словам нескольких источников внутри монобольшинства, часть их коллег не пожелала одобрить годовой иммунитет министру внутренних дел Арсену Авакову, министру экономики Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову.
«Но куда большую роль сыграл бойкот группы депутатов, связанных с Коломойским и Пинчуком. Они отказались поддерживать программу, считая премьера и и.о. министра энергетики Ольгу Буславец ставленниками ДТЭК. Попутно "черную метку" Кабмину послала группа депутатов, близких к Андрею Богдану, из-за обысков у его товарища, застройщика Андрея Ваврыша», — говорится в материале.