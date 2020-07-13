Собеседники в «Слуге народа» объясняют недостаточное число голосов за программу правительства, вопреки просьбам президента Владимира Зеленского, «хромающей» коммуникацией с депутатами. Об этом 13 июля сообщает «РБК-Украина»

Во время голосования за программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня президентская фракция дала всего лишь 176 голосов.

Депутат от «Слуги народа» развеял слухи о роспуске Рады © пресс-служба президента Украины Арсену Авакову, министру экономики Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову.

«Но куда большую роль сыграл бойкот группы депутатов, связанных с Коломойским и Пинчуком. Они отказались поддерживать программу, считая премьера и и.о. министра энергетики Ольгу Буславец ставленниками ДТЭК. Попутно "черную метку" Кабмину послала группа депутатов, близких к Андрею Богдану, из-за обысков у его товарища, застройщика Андрея Ваврыша», — говорится в материале.