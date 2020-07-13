Отмечается, что сразу после демарша в политических кругах прошел слух о возможных досрочных выборах в Раду.
«Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем 4-5 месяцев назад… Так или иначе, базовых политических предпосылок для роспуска прямо сейчас нет. Но это не отменяет идеи о том, чтобы более жестко дисциплинировать депутатский корпус… С другой стороны, в самой партии власти образовались некоторые группы, которые иногда тяготеют к шантажному типу диалога», — сказал Подоляк.
По словам Подоляка, это свидетельство того, что «в парламенте есть конструктивные обсуждения среди всего спектра политических групп».