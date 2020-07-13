Советник главы ОП Михаил Подоляк не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента, даже после того, как монобольшинство в Раде отказало в просьбе президенту Владимиру Зеленскому проголосовать за программу правительства. Об этом 13 июля он сообщил «РБК-Украина»

Слуги народа против местных элит. Парламент меняет правила под партию власти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем 4-5 месяцев назад… Так или иначе, базовых политических предпосылок для роспуска прямо сейчас нет. Но это не отменяет идеи о том, чтобы более жестко дисциплинировать депутатский корпус… С другой стороны, в самой партии власти образовались некоторые группы, которые иногда тяготеют к шантажному типу диалога», — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, это свидетельство того, что «в парламенте есть конструктивные обсуждения среди всего спектра политических групп».