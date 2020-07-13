В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решили включить новых людей в переговоры с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Об этом сообщает телеканал «112 Украина»

Чем можно заменить «театр абсурда», в который превратились переговоры по Донбассу? © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Александр Качура рассказал, что в партии намерены включить в переговорный процесс местных депутатов, которые будут избраны на выборах осенью.

При этом «Слуга народа» намерена инициировать выборы и в неподконтрольной Украине части Донбасса.

По словам Качуры, депутаты, которые будут избраны из местного населения на подконтрольных Украине территориях Донбасса, станут легитимными представителями тех территорий для всех отношений и переговоров с центральными органами государственной власти.

В начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев решил включить в переговорный процесс переселенцев из Донбасса, проживающих на подконтрольных территориях. ЛНР и ДНР выступили резко против. В Донецке заявили, что «украинские власти хотят говорить сами с собой».