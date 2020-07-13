Чемпион мира в легком весе по версиям WBA/WBO Василий Ломаченко открыл собственный отель под названием Loma Sport Hotel на популярном украинском курорте Затока в Одесской области в десяти метрах от береговой линии. Об этом 13 июля сообщает «КП в Украине»

Отмечается, что Loma Sport Hotel предлагает своим посетителям ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауну и бассейн. На базе отеля есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом — тренажерный зал, а также турники под открытым небом.

Ломаченко и Лопес проведут бой в сентябре © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк

Затока — посёлок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Расположен на Будакской косе, между Днестровским лиманом и Чёрным морем. Особенно популярным курорт стал после того, как Крым присоединили к России.