Отмечается, что Loma Sport Hotel предлагает своим посетителям ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауну и бассейн. На базе отеля есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом — тренажерный зал, а также турники под открытым небом.
Ломаченко в Instagram показал, как выглядит гостиничный комплекс, но пока не давал комментариев. На данный момент все вакансии по отелю закрыты, но еще неделю назад на нескольких украинских сайтах по поиску работы набирали штат сотрудников в отель Ломаченко. Стоимость проживания в гостинице пока не указана.
Затока — посёлок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Расположен на Будакской косе, между Днестровским лиманом и Чёрным морем. Особенно популярным курорт стал после того, как Крым присоединили к России.
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Наша Летняя Терраса готова принимать своих Гостей 🍹 Здесь приятно в жаркий день утолить жажду вкусным холодным лимонадом, или же проснуться от вкусного капучино, а вечером согреться под пледом и любоваться ночным звёздным небом ⭐️ @loma_sport_hotel ждёт у себя в гостях!💙