Возле дома Кацубы завязалась потасовка между сторонниками и противниками Шария. Обе стороны применяли слезоточивый газ, после чего Нацкорпус приступил к проведению пикета.
Противники Шария раскрасили ворота дома в цвета российского флага, нарисовали на них петуха и оставили надпись «Кацуба + Шарий = Россия». Они также жгли файеры, обклеили забор портретами Шария с надписью «Стоп вата», а также «обновили» адресную табличку на «переулок Петушиный, 33».
Визит к дому Кацубы организаторы пояснили близостью семьи экс-депутата Шарию. Глава харьковского отделения «Нацкорпуса» Константин Немичев заявил, что Кацуба спонсирует «Партию Шария».
По данным харьковской полиции, телесные повреждения получили 22-летний и 32-летний мужчины. Очевидно, имеются в виду сторонники Шария. Правоохранители зарегистрировали производство по статье «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса).
Шарий не скрывает дружбы с семьей Кацубы и публикует в Instagram фотографии совместного отдыха.