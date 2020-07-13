Активисты партии «Национальный корпус» в воскресенье пикетировали дом семьи бывшего депутата Рады от депутатской группы «Воля народа» Владимира Кацубы, которого они считают спонсором деятельности Анатолия Шария. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба партии

Возле дома Кацубы завязалась потасовка между сторонниками и противниками Шария. Обе стороны применяли слезоточивый газ, после чего Нацкорпус приступил к проведению пикета.

Противники Шария раскрасили ворота дома в цвета российского флага, нарисовали на них петуха и оставили надпись «Кацуба + Шарий = Россия». Они также жгли файеры, обклеили забор портретами Шария с надписью «Стоп вата», а также «обновили» адресную табличку на «переулок Петушиный, 33».

Переплюнул Порошенко. Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства © Facebook, Анатолий Шарий Константин Немичев заявил, что Кацуба спонсирует «Партию Шария».

По данным харьковской полиции, телесные повреждения получили 22-летний и 32-летний мужчины. Очевидно, имеются в виду сторонники Шария. Правоохранители зарегистрировали производство по статье «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса).

Шарий не скрывает дружбы с семьей Кацубы и публикует в Instagram фотографии совместного отдыха.