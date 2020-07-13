Азербайджан возобновил артиллерийский обстрел армянских позиций с утра 13 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян в Facebook

Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из минометов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По ее словам, не исключен рост потерь в азербайджанских ВС.

Накануне боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили, что армянские военные обстреливают село на границе. В свою очередь, Степанян сообщала, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, «все попытки противника нейтрализуются».