В 2007 году 39-летнего украинца судили за умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Тогда Печерский суд дал ему 4 года тюрьмы с испытательным сроком в 2 года.
Спустя несколько лет, в 2010 году, Желепа пошел под суд из-за смертельного ДТП, виновником которого он был. В результате аварии погибла женщина. Васильсковский суд тогда отправил его за решетку на 3 года и 6 месяцев и лишил права вождения на 3 года.
Накануне под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль Mercedes с Желепой за рулем столкнулся с Hyundai, в котором находилась семья из пяти человек. Отец, мать, сын и дочь погибли. Остался в живых один ребенок 12 лет. Правоохранители обнаружили в крови Желепы 1,32 промилле алкоголя.