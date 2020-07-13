Водитель автомобиля Mercedes Антон Желепа, устроивший смертельное ДТП под Киевом, дважды сидел в тюрьме. Об этом 12 июля сообщил портал «Киев оперативный»

Автобус с 40 украинцами угодил в ДТП в Польше: пострадали 16 человек © ГСЧС

Спустя несколько лет, в 2010 году, Желепа пошел под суд из-за смертельного ДТП, виновником которого он был. В результате аварии погибла женщина. Васильсковский суд тогда отправил его за решетку на 3 года и 6 месяцев и лишил права вождения на 3 года.

Накануне под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль Mercedes с Желепой за рулем столкнулся с Hyundai, в котором находилась семья из пяти человек. Отец, мать, сын и дочь погибли. Остался в живых один ребенок 12 лет. Правоохранители обнаружили в крови Желепы 1,32 промилле алкоголя.