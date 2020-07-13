Военные Южного и Западного округов проложили более 50 километров трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму. Об этом 12 июля сообщает Минобороны России

Вассерман рассказал, с чем столкнется Зеленский, если он отбросит гордость и даст воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использовать передвижные насосные станции, уточнили в ведомстве.

К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о договоренности с Минобороны РФ о строительстве трубопровода для переброски порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю.