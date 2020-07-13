«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — говорится в митериале.
Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использовать передвижные насосные станции, уточнили в ведомстве.
К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о договоренности с Минобороны РФ о строительстве трубопровода для переброски порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю.