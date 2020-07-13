Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанское село из 120-миллиметровых минометов. Об этом 12 июня сообщает «Интерфакс»

Россиянин привез коронавирус в Азербайджан © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Министр обороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, выступила с опровержением данного заявления. По ее словам, армянские ВС подвергли обстрелу инженерную инфраструктуру и технические средства армии Азербайджана, а не населенные пункты. Степанян подчеркнула, что потерь с армянской стороны нет.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются.