Россия в отличие от США не имеет никакого отношения к «коронавирусному национализму», когда многие страны пытаются заполучить лекарство от новой болезни любым способом и только для себя. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми рассказал, как российские «Калибры» лишили Америку ракетного преимущества © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Это американцы сказали: мы никому не дадим. Это американцы полетели во Францию и сказали ученым: переходите к нам в Америку. Это американцы перекупали самолеты с оборудованием прямо на взлетной площадке, платя чемоданами денег, чтобы привезти это себе и не дать тому, кто купил. Не надо наводить напраслину там, где ее нет», — указал Кедми.

По его словам, работа над лекарством от коронавируса идет во многих странах и ведется по трем направлениям: вакцина, замедление болезни и закрепление иммунитета.

При этом, обратил внимание аналитик, некоторые государства занимаются бахвальством и ведут нечестную игру, тогда как другие молчат и делают. Ко второй категории специалист отнес и Россию, которая испытывает около двух десятков препаратов от коронавируса.