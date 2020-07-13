Российская сторона, подчеркнул эксперт, уже заявила о том, что даст вакцину всем, и, в отличие от Соединенных Штатов, она и сейчас готова дать все то, что у нее есть.
«Это американцы сказали: мы никому не дадим. Это американцы полетели во Францию и сказали ученым: переходите к нам в Америку. Это американцы перекупали самолеты с оборудованием прямо на взлетной площадке, платя чемоданами денег, чтобы привезти это себе и не дать тому, кто купил. Не надо наводить напраслину там, где ее нет», — указал Кедми.
По его словам, работа над лекарством от коронавируса идет во многих странах и ведется по трем направлениям: вакцина, замедление болезни и закрепление иммунитета.
При этом, обратил внимание аналитик, некоторые государства занимаются бахвальством и ведут нечестную игру, тогда как другие молчат и делают. Ко второй категории специалист отнес и Россию, которая испытывает около двух десятков препаратов от коронавируса.