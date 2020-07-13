Война, которая тлеет все время в Донбассе, является единственной гарантией того, что МВФ и дальше будет выдавать Киеву кредиты и оказывать финансовую помощь. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Если минский процесс остановится, то возобновится масштабная война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако Киев на это не идет, потому что заказа от заокеанских хозяев на это у них нет, убежден политолог.

«Потому что война, которая тлеет все время в Донбассе, является единственной гарантией того, что финансовая помощь Украине будет продолжаться, кредиты от МВФ будут выдаваться. Соответственно, как бы кто-то там ни хотел в Киеве закончить эту войну, если есть реально такие, кто желает этого, он все равно упирается в этот фактор денег», — пояснил Корнилов.

По его мнению, России нужно избавиться от иллюзий о том, что Европа якобы отменит санкции в случае мирного урегулирования донбасского конфликта, потому что, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, они будут вводиться вне зависимости от того, как Россия будет двигаться на этом направлении.