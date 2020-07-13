Стоит украинским властям начать встречный диалог без посредников, напрямую с представителями ДНР и ЛНР, подчеркнул эксперт, сразу же можно будет действительно искать пути соприкосновения и снижать уровень эскалации конфликта.
Однако Киев на это не идет, потому что заказа от заокеанских хозяев на это у них нет, убежден политолог.
«Потому что война, которая тлеет все время в Донбассе, является единственной гарантией того, что финансовая помощь Украине будет продолжаться, кредиты от МВФ будут выдаваться. Соответственно, как бы кто-то там ни хотел в Киеве закончить эту войну, если есть реально такие, кто желает этого, он все равно упирается в этот фактор денег», — пояснил Корнилов.
По его мнению, России нужно избавиться от иллюзий о том, что Европа якобы отменит санкции в случае мирного урегулирования донбасского конфликта, потому что, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, они будут вводиться вне зависимости от того, как Россия будет двигаться на этом направлении.