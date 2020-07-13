Русский мир представляет собой сообщество людей, говорящих на русском языке, способных постигать мировую культуру через русский язык и являющихся частью того информационного сообщества, ведущую роль в котором играет Россия.
Российские власти решили, продолжил эксперт, что, если некий человек приходит, например, в представительство Россотрудничества и говорит, что он любит русские танцы и хочет научиться танцевать вприсядку, то есть проявляет активность как представитель русского мира, тогда с ним можно работать, а если сам не приходит — то работать нельзя.
Но политика «мягкой силы» построена на том, подчеркнул политолог, чтобы работать не только с лояльными людьми, но с теми, кто тебя вообще не замечает и знать не хочет, а может, еще и ненавидит.
«Ты с ними попробуй пойди поработай. Это надо делать, да. Вот это мы и не делаем. Это проблема политической культуры, но корень ее в отсутствии какой-либо позитивной идентичности, которая бы позволяла работать с большими массами населения за рубежом и определяла бы эти массы как своих, независимо от того, проявили люди инициативу в этой области или нет», — сетует Неменский.
По его мнению, надо сделать так, чтобы этим людям захотелось проявлять инициативу, ну или чтобы они были представителями общерусских интересов на уровне хотя бы кухонных разговоров. Это то, что политически вроде незаметно, но это принципиально важный момент, заключил собеседник издания.