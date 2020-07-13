Проблема России во внешней политике состоит в том, что она готова работать только с теми, кто позиционирует себя как активный сторонник Русского мира, а это неправильно. Об этом рассказал ведущий научным сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский о майдане в Белоруссии и почему все-таки Россия потеряла Украину © РИА Новости, Нина Зотина

Российские власти решили, продолжил эксперт, что, если некий человек приходит, например, в представительство Россотрудничества и говорит, что он любит русские танцы и хочет научиться танцевать вприсядку, то есть проявляет активность как представитель русского мира, тогда с ним можно работать, а если сам не приходит — то работать нельзя.

Но политика «мягкой силы» построена на том, подчеркнул политолог, чтобы работать не только с лояльными людьми, но с теми, кто тебя вообще не замечает и знать не хочет, а может, еще и ненавидит.

«Ты с ними попробуй пойди поработай. Это надо делать, да. Вот это мы и не делаем. Это проблема политической культуры, но корень ее в отсутствии какой-либо позитивной идентичности, которая бы позволяла работать с большими массами населения за рубежом и определяла бы эти массы как своих, независимо от того, проявили люди инициативу в этой области или нет», — сетует Неменский.

По его мнению, надо сделать так, чтобы этим людям захотелось проявлять инициативу, ну или чтобы они были представителями общерусских интересов на уровне хотя бы кухонных разговоров. Это то, что политически вроде незаметно, но это принципиально важный момент, заключил собеседник издания.