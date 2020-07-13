Публикация разговора якобы Петра Порошенко с якобы Владимиром Путиным точно ударит по образу «Степана Бандеры 2», который выстраивал пятый президент Украины все последние годы. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: После пленок Деркача Зеленскому будет проще договариваться с Россией © Facebook, Алексей Якубин

«После слов о "немытой России" в общении с Путиным звучат абсолютно другие слова, смех и так далее. Можно было бы сказать, что это дипломатия, и это нормально (хотя это дипломатия, и это нормально), но вопрос же в другом. Учитывая, что Порошенко выстраивал образ модернизированного «Бандеры-2», противопоставлял себя Путину и на этом строил свою избирательную кампанию 2019 года, что даже плакаты весели по всей Украине, то это бьет по нему», — подчеркнул Якубин.

Если раньше ходили слухи, что осенью Порошенко готовит массовый митинг, то теперь ему будет сложнее консолидировать вокруг себя националистическое крыло, добавил политолог.

Теперь у конкурирующих с Порошенко праворадикальных сил появился шанс, чтобы воспользоваться этим провалом, а воспользуются ли они, большой вопрос, так как у экс-президента еще много ресурсов, и медийных, и других.