Ранее представители украинской «партии войны» заявляли о том, что якобы нельзя возвращать Донбасс в состав Украины на текущих условиях Минских соглашений, потому что там якобы будут российские агенты влияния.
«Что же касается российского влияния в Донбассе, то самой России надо определиться, как они видят Украину. В концепции Стрелкова, что это часть России, или в концепции Козака, что это независимое государство, с которым надо работать», — указал эксперт.
России нужно определиться с этим тем еще и потому, подчеркнул Бизяев, что даже наличие всех договоров о дружбе не означает проведение однозначной политики.
Он добавил, что в любом случае на Украине повестка ЕС и НАТО не будет актуальна в течение ближайших 20 лет, и что нужно смотреть на эту проблему с точки зрения новой геополитической эпохи и новой геополитической реальности.