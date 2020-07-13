Прежде чем говорить о том, может ли Россия влиять на Украину при помощи Донбасса, самой России надо определиться, как они видят Украину. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев: Россия должна определиться с тем, чего она хочет от Украины © Facebook, Руслан Бизяев

«Что же касается российского влияния в Донбассе, то самой России надо определиться, как они видят Украину. В концепции Стрелкова, что это часть России, или в концепции Козака, что это независимое государство, с которым надо работать», — указал эксперт.

России нужно определиться с этим тем еще и потому, подчеркнул Бизяев, что даже наличие всех договоров о дружбе не означает проведение однозначной политики.

Он добавил, что в любом случае на Украине повестка ЕС и НАТО не будет актуальна в течение ближайших 20 лет, и что нужно смотреть на эту проблему с точки зрения новой геополитической эпохи и новой геополитической реальности.