Вопрос о том, какой способ разрешения донбасского конфликта больше всего выгоден России, следовало бы задать российским специалистам и российским властям. Об этом рассказал главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

По его мнению, сегодня делать какие-то прогнозы больше чем на пару месяцев вперед невозможно, поэтому трудно однозначно ответить на вопрос, чем именно этот конфликт завершится.

Никто не знает, что будет происходить с теми же США, и как будет меняться их политика, и в каком положении они окажутся, исходя из целого ряда факторов и целого ряда вызовов, которые перед ними стоят, подчеркнул Ткачев.

Никто по большому счету не знает, как будет развиваться ситуация в Украине, а она может развиваться самым непредсказуемым образом, как показали события, пояснил журналист.

Поэтому собеседник издания категорически воздерживается от всех долговременных прогнозов, чего и другим желает, потому что это неблагодарное это дело.