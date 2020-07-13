«Я не думаю, что с моей стороны было бы корректно рассуждать, какой вариант разрешения конфликта был бы идеален для России. Все-таки этот вопрос следовало бы задать гражданам России и российским властям», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, сегодня делать какие-то прогнозы больше чем на пару месяцев вперед невозможно, поэтому трудно однозначно ответить на вопрос, чем именно этот конфликт завершится.
Никто не знает, что будет происходить с теми же США, и как будет меняться их политика, и в каком положении они окажутся, исходя из целого ряда факторов и целого ряда вызовов, которые перед ними стоят, подчеркнул Ткачев.
Никто по большому счету не знает, как будет развиваться ситуация в Украине, а она может развиваться самым непредсказуемым образом, как показали события, пояснил журналист.
Поэтому собеседник издания категорически воздерживается от всех долговременных прогнозов, чего и другим желает, потому что это неблагодарное это дело.