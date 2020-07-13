Эксперт пояснил, что и «Минск 1», и «Минск 2» были подписаны по итогам активной фазы военных действий и фактического поражения Украины в этих военных действиях, а любая активная фаза боевых действий сопровождается колоссальными потерями как среди военных, так и среди мирных жителей.
«Повторения этого ни один нормальный человек не хочет. Хотя и в России, и в ДНР/ЛНР, и в Украине есть люди, которые высказывают позицию о том, что давайте уже окончательно все проясним и это дело закончим. Лично меня такой вариант крайне бы не обрадовал», — подчеркнул Ткачев.
Более того, с учетом расплывчатости Минских соглашений такими, какие они есть, в подписании «Минска 3» смысла нет, уверен журналист. При желании все что угодно можно построить и на базе «Минска 2», но похоже, что и желания такого нет, заключил журналист.