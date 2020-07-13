Пока нет предпосылок для заключения сторонами условного «Минска-3». Более того, нужно надеяться, что таких предпосылок и не возникнет. Об этом этом рассказал главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

«Повторения этого ни один нормальный человек не хочет. Хотя и в России, и в ДНР/ЛНР, и в Украине есть люди, которые высказывают позицию о том, что давайте уже окончательно все проясним и это дело закончим. Лично меня такой вариант крайне бы не обрадовал», — подчеркнул Ткачев.

Более того, с учетом расплывчатости Минских соглашений такими, какие они есть, в подписании «Минска 3» смысла нет, уверен журналист. При желании все что угодно можно построить и на базе «Минска 2», но похоже, что и желания такого нет, заключил журналист.