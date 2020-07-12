На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана

«Начиная с полудня 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон Начиная с полудня 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон», — сообщили в пресс-службе.

Премьер Армении предложил президенту Азербайджана согласиться с выдвинутой им формулой урегулирования карабахского конфликта © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Баку сообщили о потерях с армянской стороны, в Минобороны Армении это отрицают.

Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР. Впоследствии Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районам в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.