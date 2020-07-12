Пункт пропуска «Еленовка» на линии соприкосновения в Донбассе откроется 13 июля – на территорию ДНР будут пускать только при наличии специального разрешения на въезд. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в воскресенье в межведомственном оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19, передает РИА Новости

Ранее власти ДНР приняли движение закрыть пункты пропуска и остановить движение через линию соприкосновения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Через время движение открыли, но вскоре оно снова было закрыто.

«Тринадцатого июля КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 (совпадает с мск) на въезд и выезд по следующим правилам: для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба; для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или ДНР, временно подконтрольной Украине», — сообщили в штабе.

О работе КПВВ в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.