Евромайдан собирался за то, чтобы Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом именно в той форме, в которой его составляло правительство Николая Азарова, и ни в коем случае его не пересматривала. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

О политике на даче #2: Ищенко и Неменский о влиянии олигархов и ТНК на Украину

«Почему он решился что-то пересмотреть? Потому что был вынужден, а не потому, что хотел. Я думаю, лучше доверять тем программным заявлениям, которые украинские политические силы сами о себе пишут», — уверен Неменский.

Исходя из этого, как Партия регионов была прозападной и проукраинской политической силой, так и нынешние ОПЗЖ, Партия Шария и многие другие не мыслят себя представителями русскоязычного сообщества на Украине, заключил политолог.