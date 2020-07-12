Можно сказать, подчеркнул эксперт, что Евромайдан собирался в поддержку Партии регионов против требований о пересмотре соглашения, которые выдвигала Москва и на которые отчасти согласился президент Виктор Янукович осенью 2013-го года.
«Почему он решился что-то пересмотреть? Потому что был вынужден, а не потому, что хотел. Я думаю, лучше доверять тем программным заявлениям, которые украинские политические силы сами о себе пишут», — уверен Неменский.
Исходя из этого, как Партия регионов была прозападной и проукраинской политической силой, так и нынешние ОПЗЖ, Партия Шария и многие другие не мыслят себя представителями русскоязычного сообщества на Украине, заключил политолог.