Ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье, 12 июля

Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua словам главы государства, на Украине сначала произошел государственный переворот и захват власти, «а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись».

Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.

«Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — отметил российский лидер.

По словам президента, рано или поздно в отношениях Москвы и Киева «пена схлынет».