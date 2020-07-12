По словам главы государства, на Украине сначала произошел государственный переворот и захват власти, «а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись».
Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.
«Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — отметил российский лидер.
По словам президента, рано или поздно в отношениях Москвы и Киева «пена схлынет».