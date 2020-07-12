США, как потомки англосаксов, не учли, подчеркнул эксперт, что та же Великобритания продолжала свое участие в проектах вне зависимости от того, были они ей выгодны, или нет, если эти проекты были ей нужны.
Политолог в связи с этим напомнил известную еврейскую пословицу о том, что если вы можете решить проблему при помощи денег, то это не проблема, а расходы.
«Так вот Британия могла годами и десятилетиями нести огромные расходы, когда казалось, что проект стал нерентабельным. Только ради того, чтобы присоединить какую-нибудь колонию, или победить на отдельном участке Тихого Океана. И потом это все со временем оправдывалось», — подчеркнул Ищенко.
И возвращение Крыма, и строительство обходных газопроводов Россия затеяла не на несколько лет, а навсегда, поэтому какие бы издержки она при этом не несла, все эти шаги рано или поздно принесут огромную выгоду, подытожил специалист.