Когда США вводили санкции против России в связи с Крымом и «Северным потоком-2», они пытались сделать так, чтобы Москве эти проекты не были выгодны в принципе, потому что они слишком дорого стоят. Но они не учли свою собственную историю. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: когда Донбасс войдет в состав России?

Политолог в связи с этим напомнил известную еврейскую пословицу о том, что если вы можете решить проблему при помощи денег, то это не проблема, а расходы.

«Так вот Британия могла годами и десятилетиями нести огромные расходы, когда казалось, что проект стал нерентабельным. Только ради того, чтобы присоединить какую-нибудь колонию, или победить на отдельном участке Тихого Океана. И потом это все со временем оправдывалось», — подчеркнул Ищенко.

И возвращение Крыма, и строительство обходных газопроводов Россия затеяла не на несколько лет, а навсегда, поэтому какие бы издержки она при этом не несла, все эти шаги рано или поздно принесут огромную выгоду, подытожил специалист.