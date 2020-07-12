«Не могу сказать будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на которых принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое видение — проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона», — сказал Лунин.
Он подчеркнул, в регионе нет внутриобластного распространения инфекции, но на ярмарку приедут люди из других областей, что несет определенные риски.
За последние сутки в Полтавской области зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии в регионе заболели 54 человека.