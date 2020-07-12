Традиционная Сорочинская ярмарка, которая проходит в Полтавской области, может не состояться в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, сообщает пресс-служба Полтавской ОГА

«Не могу сказать будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на которых принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое видение — проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона», — сказал Лунин.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За последние сутки в Полтавской области зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии в регионе заболели 54 человека.