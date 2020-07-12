Если студенты из ДНР/ЛНР вдруг захотят учиться в украинских вузах, они будут подвергаться травле со стороны националистической части общества и уголовному преследованию со стороны властей. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян о присоединении к России Донбасса и Приднестровья — видео

«Я прям вижу, как колонны потенциальных студентов двигаются по направлению к Куеву, чтобы быть принятыми в высшие учебные заведения, а попутно быть в лучшем случае обруганными, а в худшем случае — избитыми местной прыгающей националистической гопотой, и при первом же удобном случае на них завели дело в СБУ по факту из коллаборации», — категоричен эксперт.

Журналист подчеркнул, что учебные программы ЛДНР ориентированы не на украинское образование, а на российскую систему, в связи с чем потенциальные студенты просто-напросто не смогут там учиться.

Он напомнил, что в свое время подобное решение приняли власти Грузии для молодежи из Абхазии/Южной Осетии, но никакого эффекта это не оказало.

Гаспарян также отметил, что детство и юность сегодняшних абитуриентов из Донбасса прошла в условиях войны, которое развязало украинское руководство, они точно не захотят учиться в украинских вузах.

Собеседник издания добавил, что если бы развод Донбасса с Украиной был мирным, как в свое время было с Чехией и Словакией, студенты еще могли бы поехать на Украину, но так как они видели гибель и страдания своих родных и близких, это исключено.