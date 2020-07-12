России не нужно опасаться включать в свой состав Приднестровье только из-за того, что у региона нет с ней общей границы. Опыт Калининграда подсказывает, что такого рода проблемы решить можно. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян о присоединении к России Донбасса и Приднестровья — видео Захара Прилепина выступила с инициативой провести референдум о присоединении к России не только ДНР/ЛНР, но и Абхазии/Южной Осетии, а также Приднестровья.

«У нас же не одна такая проблема. У нас же есть Калининград, который аппендиксом таким является. И ничего страшного. Там живут русские люди, которые гордятся своей русскостью и своей державой. И ничего страшного», — указал эксперт.

Гаспарян обратил внимание, что помимо общей границы с РФ у Приднестровья также нет аэропорта, однако история России много раз показывала, что если перед ней поставить стратегическую задачу, она эту задачу решить сумеет.

Журналист добавил, что хотя гипотетическое присоединение всех этих территорий к РФ вызовет большую нагрузку на государственный бюджет, это важно с точки зрения русской ментальности, в соответствии с которой Россия должна существовать в своих исторических границах.