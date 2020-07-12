Поскольку власти Латвии слишком поздно сняли запрет на въезд в Латвию трудовых мигрантов из Украины и других стран, который ввели из-за пандемии коронавируса, местным крестьянам категорически не хватает рабочих рук для сбора урожая. Об этом говорится в материале Sputnik Латвия от 12 июля

«Единство закончилось». Эксперт рассказал, как именно Латвия пытается подставить Литву © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Каспарса Герхардса о том, что по статистике свободных работников стало только больше, фермеры не верят этим сведениям.

В частности, хозяйству Mālpils Zemenes ежедневно требуется более 200 сборщиков клубники, а в этом году нанять удалось только 70 человек что стало впервые за 30 лет его существования.

Проблема заключается еще и в том, что очень много латышских граждан уехали собирать клубнику в Германию и Великобританию, где их привлекают более высокие заработные платы.

«Даже участник популярного шоу "Хозяин ищет жену" в итоге оказался на полях в Германии, где он, по собственному признанию, не только работает за очень неплохие деньги, но еще и имеет достаточно свободного времени, чтобы прогуливаться по окрестностям», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Mālpils Zemenes утверждают, что за месяц можно заработать до 2250 евро на руки с возможностью проживания прямо рядом с клубничными полями.