В Киевской области полиция закрыла развлекательный центр, в котором нарушались карантинные ограничения. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по региону

«Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22.00. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк