«Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22.00. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданам-нарушителям теперь грозит штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (44,5 тыс. — 90 тыс. рублей), а руководство развлекательного центра «Queen Country Club» может быть оштрафовано на 170 тыс. гривен (445 тыс. рублей).