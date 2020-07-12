«Православная церковь Украины» (ПЦУ) приняла решение не проводить крестный ход, приуроченный к годовщине крещения Киевской Руси из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 июля, на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

«В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах. Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет», — написал Ткаченко.

Ранее стало известно, что свой крестный ход также отменила и Украинская православная церковь. Причиной этого назвали ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.