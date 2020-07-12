На Украине 86% ресторанов и кафе возобновили свою работу после снятия карантина. Об этом накануне на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Бизнес продолжает восстанавливаться после карантина. Количество безработных уменьшается. Сейчас на Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года», — написал Шмыгаль.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ограничения снимались поэтапно, с 1 июня разрешили работу бассейнов и спортзалов, с 5 июня — разрешена полноценная работа общепитов и возобновлено внутреннее авиасообщение.