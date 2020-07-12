Украинский режиссер Олег Сенцов, который был осужден в РФ за терроризм и помилован президентом Владимиром Путиным – приспособленец. Об этом накануне на своей странице в Facebook заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности», — написал Подоляк.

Фильм Сенцова получит миллионы из украинского бюджета – Ткаченко © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве "жертвы застенков". Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса. Он предсказуем в своих "экспертных" шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически "не взлетаем". Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемостью, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту», — написал Подоляк.

Ранее стало известно, что фильм «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 млн грн (около 60 млн рублей).