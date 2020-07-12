Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высоко оценил работу представителя России на переговорах по Донбассу Дмитрия Козака. Об этом он заявил в интервью изданию «Главком», опубликованном накануне

Воюют, потому что выгодно. Циничная правда о конфликте в Донбассе, который продлится 20 лет © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation словам Резникова, вести переговоры с Козаком намного эффективнее, чем с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Суркова я в Париже только видел, когда он нервничал, прыгал и махал руками перед лицом Андрея Ермака, а тот как удав сидел спокойно и продолжал общаться с французами и немцами. Козак же — очень сильный, профессиональный, мощный и глубокий человек. Он четко знает, чего хочет, у него есть свое видение мира. Есть много вещей, в которые он действительно верит, и это чувствуется. Хотя я могу с этим не соглашаться, и он может в чем-то ошибаться», — сказал Резников.

Он также отметил, что у Козака есть, с одной стороны, определенная руководством «генеральная линия поведения», а с другой — некая свобода действий.

Ранее Резников заявлял, что переговоры по Донбассу в Минске не зашли в тупик, поскольку Россия демонстрирует желание сблизить позиции.