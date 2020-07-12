В «Оппоплатформе» напомнили, что главное требование украинского народа — вернуть мир в стране — до сих пор не удовлетворено, несмотря на то, что Зеленский победил на президентских выборах под лозунгом «мир за год».
«Теперь ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения — единственную правовую основу для мирного урегулирования и готовят украинское общество к бесконечному конфликту на Донбассе. Вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в очередном интервью заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смирится. Подобные заявления означают, что Зе-власть официально признала, что, как и режим Порошенко, к миру она не стремится, добиться его не может, справиться со своей главной политической миссией эта власть не способна», — говорится в заявлении.
В партии считают, что дальнейшее пребывание политической команды Зеленского у власти идет в разрез с интересами украинского народа и противоречит интересам украинского народа.
«Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на сайте главы государства появилась электронная петиция с требованием его отставки.