Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и его политической команды извиниться и подать в отставку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне на сайте политсилы

В «Оппоплатформе» напомнили, что главное требование украинского народа — вернуть мир в стране — до сих пор не удовлетворено, несмотря на то, что Зеленский победил на президентских выборах под лозунгом «мир за год».

«Теперь ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения — единственную правовую основу для мирного урегулирования и готовят украинское общество к бесконечному конфликту на Донбассе. Вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в очередном интервью заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смирится. Подобные заявления означают, что Зе-власть официально признала, что, как и режим Порошенко, к миру она не стремится, добиться его не может, справиться со своей главной политической миссией эта власть не способна», — говорится в заявлении.

Горячая осень Зеленского: судьба Украины снова решится на улицах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на сайте главы государства появилась электронная петиция с требованием его отставки.