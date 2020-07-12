«Особый статус» и «автономия» — это настолько широкие понятия, продолжил эксперт, что они могут включать в себя всё что угодно: начиная от чисто формальной автономии, которая была у Крыма в составе Украины (он назывался «автономной республикой», но по сути ничем не отличался от любой другой области), и кончая Фарерскими островами, которые фактически являются отдельным государством, но формально входят в состав Дании.
По его мнению, после заключения этих соглашений сторонам конфликта следовало бы найти ответы на следующие вопросы: «Что это будет за особый статус? Будет ли эта территория частью таможенной территории Украины? Какая валюта будет ходить? Распространится ли на эту территорию юрисдикция украинских судов?» и многие другие.
«В такой ситуации теоретически можно было бы представить такое соглашение, на базе которого можно было бы договориться. Но на практике, конечно же, такое соглашение никто не пытался разработать, и в повестке дня ничего подобного не стоит. Поэтому, повторюсь, на практике выполнить эти соглашения нельзя», — подчеркнул Ткачев.
Тем более Украина уже недвусмысленно заявляет, что она не собирается их выполнять в том виде, в котором они прописаны, добавил журналист.