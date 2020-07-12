Минские соглашения теоретически можно выполнить. Но на практике это не представляется возможным из-за того, что в этом документе очень мало конкретики. Об этом рассказал главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

По его мнению, после заключения этих соглашений сторонам конфликта следовало бы найти ответы на следующие вопросы: «Что это будет за особый статус? Будет ли эта территория частью таможенной территории Украины? Какая валюта будет ходить? Распространится ли на эту территорию юрисдикция украинских судов?» и многие другие.

«В такой ситуации теоретически можно было бы представить такое соглашение, на базе которого можно было бы договориться. Но на практике, конечно же, такое соглашение никто не пытался разработать, и в повестке дня ничего подобного не стоит. Поэтому, повторюсь, на практике выполнить эти соглашения нельзя», — подчеркнул Ткачев.

Тем более Украина уже недвусмысленно заявляет, что она не собирается их выполнять в том виде, в котором они прописаны, добавил журналист.