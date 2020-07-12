«По состоянию на 7.00 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская — 54, Ровненская — 29 и Закарпатская — 17», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении нескольких уголовных дел после недавних наводнений на Западной Украине. Одна из самых ходовых версий возникновения «водного» ЧП- варварская вырубка карпатских лесов, которые сдерживают большой объем воды.