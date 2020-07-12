Сто населенных пунктов во Львовской, Ровненской и Закарпатской областях остались без электроэнергии из-за осложнения погодных условий. Об этом 12 июля сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Западная Украина с 6 по 10 июля: «селфи-визиты» Зеленского на Буковину и Волынь, половина областей региона не готова к ослаблению карантина © commons.wikimedia.org/Igor Bubin

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении нескольких уголовных дел после недавних наводнений на Западной Украине. Одна из самых ходовых версий возникновения «водного» ЧП- варварская вырубка карпатских лесов, которые сдерживают большой объем воды.