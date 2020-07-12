Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области начался 6 июля. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров, однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов лесных пожаров, в связи с чем было принято решение об эвакуации жителей двух поселков.
«По состоянию на 7.00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)», — говорится в утренней сводке.
Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники, из них от ГСЧС — 485 человек личного состава и 105 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.
Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания аномально высокая температура воздуха и погодные условий, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.
По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.