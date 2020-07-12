В Луганской области спасатели продолжают тушить тления отдельных очагов лесной подстилки и древесины в Боровском и Ахтырском лесничествах. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины

Пожары в Луганской области признали ЧС регионального уровня © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine

«По состоянию на 7.00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)», — говорится в утренней сводке.

Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники, из них от ГСЧС — 485 человек личного состава и 105 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания аномально высокая температура воздуха и погодные условий, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.