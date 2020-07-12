«Он боялся последствий разгона протестующих. А возможность разогнать была. Я видел, как работали силовики в декабре 2013 года. За считанные часы без применения оружия просто своими телами спецназ выдавливал майдан. Как мне рассказывали мои сокамерники из «Беркута», до сцены майдана было 20 метров. Провести зачистку и выдавить всех с площади без применения даже спецсредств, я не говорю про оружие, это было технически возможно. Но был день, когда госпожа Нуланд раздавала булки. Тогда она провела встречу с Януковичем. И президент спецназ отозвал с майдана», — вспоминает эксперт.
Вышинский уверен, что Янукович вряд ли может вернуться на Украину, потому что там его ждет уголовное преследование, и потому что одна часть граждан считают его врагом, которого нужно посадить, а другая — слабаком, который не справился с ответственностью.
Журналист добавил, что хотя многие украинские граждане недовольны своей жизнью после Евромайдана, все прошлые заслуги Януковича были помножены на ноль в 2014 году.