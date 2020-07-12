У четвертого президента Украины Виктора Януковича была возможность разогнать Майдан, но он очень боялся последствий силового разгона. Об этом рассказал проведший больше года в украинском СИЗО по ложному обвинению журналист Кирилл Вышинский в недавнем интервью «Комсомольской правде»

Янукович: юбилей, итоги © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Вышинский уверен, что Янукович вряд ли может вернуться на Украину, потому что там его ждет уголовное преследование, и потому что одна часть граждан считают его врагом, которого нужно посадить, а другая — слабаком, который не справился с ответственностью.

Журналист добавил, что хотя многие украинские граждане недовольны своей жизнью после Евромайдана, все прошлые заслуги Януковича были помножены на ноль в 2014 году.