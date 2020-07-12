В Мариуполе водитель на Mercedes сбил двух девушек-полицейских, которые в тот момент изымали контрафактные сигареты. Об этом 12 июля сообщает местное издание MRPL.city

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Пересчет сигарет продолжался всю ночь и около 05:00 в припаркованный рядом Cherry въехал Mercedes, водитель которого во время движения отвлекся на мобильный телефон. После этого нарушитель сбил двух девушек-криминалисток, которые изымали контрафактную продукцию.

По словам очевидца, одна из потерпевших от удара подлетела и упала на коробки с сигаретами. Девушек госпитализировали с травмами.

«Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации — ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины» (Нарушение правил безопасности дорожного движения), — сообщили в полиции.

Если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.