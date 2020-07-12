В пятницу вечером, 10 июля, примерно в 20:00 патрульные остановили «Газель» с 53 тысячами пачек сигарет. Усомнившись в их законном происхождении, стражи порядка вызвали оперативников, которые занялись пересчетом сигарет.
Пересчет сигарет продолжался всю ночь и около 05:00 в припаркованный рядом Cherry въехал Mercedes, водитель которого во время движения отвлекся на мобильный телефон. После этого нарушитель сбил двух девушек-криминалисток, которые изымали контрафактную продукцию.
По словам очевидца, одна из потерпевших от удара подлетела и упала на коробки с сигаретами. Девушек госпитализировали с травмами.
«Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации — ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины» (Нарушение правил безопасности дорожного движения), — сообщили в полиции.
Если вина водителя будет доказана в суде, ему может грозить ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.