Требования, которые выдвигают к Украине остальные участники «нормандской четверки», справедливы, сказал политолог Константин (Кость) Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Ранее в немецкой прессе появилось сообщение, что Россия вдвинула жесткое требование к украинским властям относительно выполнения минских соглашений.

«Требование абсолютно справедливое, и я думаю, что это требование не только России, это требование и Франции, и Германии», — подчеркнул эксперт.

Кость Бондаренко: Состояние «ни войны, ни мира» в Донбассе — основа баланса сил в регионе © РИА Новости, Нина Зотина

«Но прошло время, и ничего не сделано. Понятно, что партнеры Украины по «нормандской четверке» справедливо настаивают на том, чтобы Украина кое-что предприняла», — заключил Бондаренко.