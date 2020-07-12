Ранее в немецкой прессе появилось сообщение, что Россия вдвинула жесткое требование к украинским властям относительно выполнения минских соглашений.
«Требование абсолютно справедливое, и я думаю, что это требование не только России, это требование и Франции, и Германии», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в декабре стороны договорились в Париже о том, что обменяются пленными по формуле «всех на всех», разведут войска на линии соприкосновения еще в двух или трех точках, будет принят целый ряд законодательных актов и прочее.
«Но прошло время, и ничего не сделано. Понятно, что партнеры Украины по «нормандской четверке» справедливо настаивают на том, чтобы Украина кое-что предприняла», — заключил Бондаренко.