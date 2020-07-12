Отсутствие в Белоруссии социологических исследований рейтинга президента страны Александра Лукашенко позволяет его политическим оппонентам в своих выступлениях сильно занижать рейтинг белорусского лидера и мобилизовывать протестный электорат, рассказал политолог Олег Неменский в интервью Украина.ру

«В целом есть проблема: по Белоруссии в общем-то социологии нет. Такие запросы (о рейтинге Лукашенко — ред.) заблокированы, соответственно, мы не знаем, какой же реальный рейтинг у того же Лукашенко или других кандидатов», — констатировал эксперт.

Олег Неменский о майдане в Белоруссии и почему все-таки Россия потеряла Украину © РИА Новости, Нина Зотина

«Если мы не знаем реальный рейтинг, то можем сказать, что у него 3%, — почему бы и нет. Сейчас в связи с этим даже появился мем "Саша 3%". Эту надпись пишут на заборах», — сказал Неменский.

Он добавил, что «это понятная предвыборная политтехнология», и говорить о том, что за ней стоят какие-то реальные социологические выкладки нельзя.