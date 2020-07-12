«Они решают текущую задачу. По некоторым опросам, рейтинг Порошенко несколько растет. Значит, есть опасения, учитывая его капиталы, что он может устраивать какие-то процессы. Почему бы не нанести ему такой удар? В краткосрочном плане это может быть выгодно. Это однозначно выгодно для борьбы с Порошенко», — подчеркнул эксперт.

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При этом он выразил сомнения в том, что публикация «пленок Деркача» будет выгодной в долгосрочном плане.

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал ряд записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Эти записи среди прочего подтверждают полный контроль США над украинскими властями при президенте Порошенко, что негативно восприняли националисты, на которых опирается Порошенко.