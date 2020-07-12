Публикация «пленок Деркача» никак не может навредить кандидату в президенты США Джо Байдену, с их помощью пытаются «сбить» незначительно выросший рейтинг экс-президента Петра Порошенко, сказал политолог Алексей Попов в интервью Украина.ру

«Они решают текущую задачу. По некоторым опросам, рейтинг Порошенко несколько растет. Значит, есть опасения, учитывая его капиталы, что он может устраивать какие-то процессы. Почему бы не нанести ему такой удар? В краткосрочном плане это может быть выгодно. Это однозначно выгодно для борьбы с Порошенко», — подчеркнул эксперт.

Алексей Попов: Европа в любом случае хочет, чтобы Россия ушла из Донбасса © sobityadnya.ru

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал ряд записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Эти записи среди прочего подтверждают полный контроль США над украинскими властями при президенте Порошенко, что негативно восприняли националисты, на которых опирается Порошенко.