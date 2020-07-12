Политолог Алексей Попов назвал самый проблемный для украинской власти пункт минских соглашений, который ни украинские власти, ни Европа не приемлет. Его слова прозвучали в интервью Украина.ру

Попов сослался на недавнее интервью французского посла Де Пансена, по которому было видно, что дипломат против ревизии Минских соглашений.

«Важно, что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Тот же министр Резников прямо пишет, что его интересуют не такие частности, как выборы или контроль над границей, а он прямо пишет, что особый статус не нужен и что Украина не только не может пойти на закрепление особого статуса в конституции, а на какой-либо особый статус», — подчеркнул Попов.

Алексей Попов: Европа в любом случае хочет, чтобы Россия ушла из Донбасса © sobityadnya.ru

Точно так же ни один западный посол никогда не говорил об особом статусе, добавил эксперт.