Москва может действовать зеркально в отношении стран Запада в случае ввода различного рода санкций, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью Украина.ру

«Страны Запада, Соединенные Штаты, Евросоюз широко используют в своей политике такой инструмент, как персональные санкции. Полагаю, мы тоже должны пользоваться этим инструментом, особенно учитывая то, что у нас есть запретительные списки», — сказал Пушков.

Алексей Пушков: Запрет на вещание российских СМИ в Прибалтике - это политический заказ © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Пушкова, это могло бы стать одной из ответных мер на действия властей прибалтийских стран, которые под надуманным предлогом запретили на своей территории российский телеканал RT.

Он отметил, что возможны и другие меры, которые покажут властям Латвии, Литвы и Эстонии, что Россия категорически не согласна с их решениями и что эти решения будут иметь определенные последствия.

Пушков считает, что такого рода ответные шаги, на мой взгляд, — это инструмент адекватной политической реакции на решения, которые идут вразрез с обязательствами этих стран и которые наносят ущерб интересам России.